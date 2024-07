POL-WAF: Sendenhorst. Zusammenstoß mit Lkw

Warendorf (ots) - Eine Zeugin hat der Polizei am Dienstag (23.07.2024, 08.32 Uhr) einen onanierenden Mann auf dem Marienplatz in Ahlen gemeldet. Kurze Zeit später stellten die Beamten den bereits polizeilich bekannten Mann in der näheren Umgebung fest. Der 46-Jährige ohne Wohnsitz gab zu, an sich herummanipuliert aber keine Menschen wahrgenommen zu haben. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren ein. Rückfragen ...

mehr