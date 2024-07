POL-WAF: Ahlen. Mann onaniert im Innenstadtbereich

Warendorf (ots) - Unbekannte Täter haben zwischen Montag (22.07.2024, 18.30 Uhr) und Dienstag (23.07.2024, 06.30 Uhr) einen schwarzen Toyota Auris in Drensteinfurt gestohlen. Das Auto mit dem amtlichen Kennzeichen BE-AT1248 stand in der Einfahrt eines Wohnhauses am Gartenweg. Hinweise zu den Tätern oder dem Verbleib des Pkw bitte an die Polizei Ahlen, Telefon ...

