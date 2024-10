Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Fußgängerin wird von Pkw touchiert - Fahrerin flüchtig

Bergisch Gladbach (ots)

Am gestrigen Dienstag (01.10.) erschien eine 17-jährige Kürtenerin im Beisein eines Elternteils bei der Polizei und machte Angaben zu einem Verkehrsunfall, bei dem sie leicht verletzt wurde. Die Unfallverursacherin ist jedoch flüchtig und wird aktuell gesucht.

Laut Angaben der 17-Jährigen befand sie sich an dem Morgen gegen 08:30 Uhr am Busbahnhof an der Stationsstraße und beabsichtigte über den dortigen "Zebrastreifen" die Straße in Richtung Innenstadt zu überqueren. Ein von rechts kommender roter Kleinwagen näherte sich langsam dem Fußgängerüberweg und signalisierte ihr offenbar, dass sie die Fahrbahn überqueren könne. Plötzlich fuhr der Pkw jedoch wieder los und touchierte die Fußgängerin an ihrem rechten Bein. Nach einem kurzen Schockmoment setzte die circa 60- bis 70-jährige Fahrerin des roten Kleinwagens ihre Fahrt jedoch fort, ohne sich nach der leicht verletzten Kürtenerin zu erkundigen. Diese begab sich nach dem Unfall selbstständig in ärztliche Behandlung.

Das Verkehrskommissariat der Polizei Rhein-Berg sucht nun nach Zeugen, die nähere Hinweise zu dem Unfall und der flüchtigen Pkw-Fahrerin geben können. Bei weiteren Informationen hierzu wenden Sie sich bitte unter der Rufnummer 02202 205-0 an die Polizei. (ch)

