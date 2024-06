Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Senior bei Unfall im Kreuzungsbereich schwer verletzt

Wegberg-Busch (ots)

Am Mittwochnachmittag (12. Juni) ereignete sich ein Verkehrsunfall, bei dem ein Senior schwere Verletzungen erlitt. Der 89-Jährige war gegen 16.10 Uhr mit seinem vierrädrigen Elektroscooter auf der Industriestraße aus Richtung Siemensstraße kommend in Fahrtrichtung Grenzlandring unterwegs. Im Kreuzungsbereich Grenzlandring / Industriestraße / In Busch beabsichtigte er, den Grenzlandring in Fahrtrichtung In Busch zu überqueren. Hierbei stieß er mit dem von links kommenden Pkw eines 66 Jahre alten Wegbergers zusammen, der den Grenzlandring befuhr. Der Scooter fiel durch den Zusammenstoß auf die Seite. Der alte Mann aus Mönchengladbach musste mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell