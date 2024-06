POL-HS: Geld an angebliche Tochter überwiesen

Hückelhoven (ots) - Unbekannte Täter stahlen von einem in der Straße Am Landabsatz gelegenen Baustellengelände eine Rüttelplatte. Die Tat ereignete sich zwischen dem 6. Juni (Donnerstag), 21.30 Uhr, und dem 7. Juni (Freitag), 06.30 Uhr. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

