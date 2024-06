Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Weißer Audi A 3 nach Unfall im Kreisverkehr gesucht

Übach-Palenberg-Übach (ots)

Bereits am 26. Mai fuhr ein 47-Jähriger mit seinem Fahrrad gegen 12.30 Uhr über die Dammstraße aus Fahrtrichtung Rathaus kommend in Fahrtrichtung Herbach. Im Kreisverkehr Dammstraße / Rimburger Straße wurde der Mann laut seiner Angaben linksseitig von einem weißen Audi A 3 mit so geringem Seitenabstand überholt, dass er erschrak und auf die Fahrbahn stürzte. Hierbei verletzte er sich leicht. Der Audi entfernte sich über die Dammstraße in Richtung Schwimmbad. Zur Klärung des Unfalls sucht die Polizei Zeugen beziehungsweise den Fahrer oder die Fahrerin des weißen Audi. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg entgegen, Telefon 02452 920 0. Außerdem können Sie Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

