Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Seniorin übergibt Geld an falschen Polizeibeamten

Zeugensuche

Hückelhoven-Doveren (ots)

Am vergangenen Freitag (7. Juni) wurde eine Seniorin Opfer von Betrügern, die sich als Polizeibeamte ausgaben. Die Frau erhielt ab morgens mehrere Anrufe, bei denen sich ein bislang Unbekannter als angeblicher Polizist vorstellte und der Hückelhovenerin vorgaukelte, dass sie in das Visier von Einbrechern geraten sei. Durch immer wieder kehrende Anrufe gelang es den Tätern, Druck auf die alte Frau aufzubauen und derartig zu verunsichern, dass sie schließlich gegen 22.30 Uhr an einen ebenfalls unbekannten Mann an der Haustür einen mittleren vierstelligen Geldbetrag übergab. Der Abholer war etwa 30 bis 35 Jahre alt, zirka 190 bis 195 Zentimeter groß und von schlanker Statur. Er hatte dunkelbraune Haare, einen dunklen Backenbart und trug ein Oberteil mit der Aufschrift "Polizei". Vermutlich hielt sich der falsche Polizist schon vor der Geldübergabe in der Nähe der Wohnanschrift auf.

Zur Klärung der Tat bittet die Polizei Personen, die zur angegebenen Tatzeit im Bereich der Hückelhovener Straße verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich zu melden. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Hückelhoven entgegen, Telefon 02452 920 0. Außerdem können Sie Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell