Wassenberg (ots) - Am Sonntagmorgen (9. Juni), gegen 08.50 Uhr, entdeckte eine Anwohnerin der Straße Am Segelberg, dass es in der zurückliegenden Nacht in einer von Nachbarn bewohnten Doppelhaushälfte zu einem Brand gekommen war. Die Flammen waren jedoch bei Entdeckung bereits erloschen. Die verständigte Feuerwehr betrat das Haus und überprüfte es. Wahrscheinlich auf Grund eines technischen Defekts war in der Küche ...

