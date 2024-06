POL-HAM: Wohnungseinbruchsradar Hamm für die Woche vom 27. Mai bis 2. Juni

Hamm-Mitte (ots) - Insgesamt 28 Spinde haben unbekannte Täter in der Zeit von Freitag, 31. Mai, 9 Uhr, bis Samstag, 1. Juni, 3.40 Uhr, im Umkleidebereich eines Krankenhauses an der Werler Straße aufgebrochen. Eine Mitarbeiterin bemerkte gegen 3.40 Uhr, dass im Umkleidebereich mehrere Spinde offen standen, die zuvor unbeschädigt und verschlossen waren. An den einzelnen Spinden waren Beschädigungen und Lackabplatzungen zu erkennen. Angaben zum Diebesgut beziehungsweise zur ...

