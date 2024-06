POL-HAM: Unbekannter touchiert BMW und flüchtet

Hamm-Pelkum (ots) - Zwischen 23 Uhr am Donnerstag, 30. Mai, und etwa 10.10 Uhr am Folgetag hat ein unbekannter Fahrzeugführer einen geparkten Ford an der Behringstraße demoliert. Dieser stand unweit der Edisonstraße auf einem Parkstreifen östlich der Fahrbahn. Der Schaden an der linken Front beläuft sich auf etwa 1.500 Euro. Hinweise auf den flüchtigen Verursacher nimmt die Polizei Hamm unter 02381 916-0 oder unter ...

