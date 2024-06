POL-HAM: 85-Jähriger Pedelec-Fahrer kollidiert mit 82-Jähriger Radlerin

Hamm (ots) - Ein offenbar hungriger 41-jähriger Mann aus Hamm hat am Samstag, 01. Juni, in einem Verbrauchermarkt am Caldenhofer Weg versucht, 32 Dosen Thunfisch zu entwenden. Als er von Personal an der Kasse angesprochen wurde, schubste er eine Angestellte weg und rempelte sie an. Anschließend wollte er aus dem Laden flüchten. Durch weiteres Personal konnte er an der Flucht gehindert und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Ohne Verpflegung musste er die ...

mehr