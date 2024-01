Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: Frontalzusammenstoß in Straubenhardt

Straubenhardt/Enzkreis (ots)

Ein Schwerverletzter und ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 15000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalles, der sich gegen 18.20 Uhr in Straubenhardt, auf der Kreisstraße 4547 ereignete. Ein 47-jähriger Mann fuhr mit seinem Hyundai von Schwann kommend, in Richtung Feldrennach. In einer lang gezogenen Rechtskurve, im Bereich der Burgtalstraße,geriet er aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Dort kam es zu einem Frontalzusammenstoß mit einem entgegenkommenden Ford-Transit, der von einem 50-jährigen Mann gelenkt wurde. Während der Unfallverursacher unverletzt blieb, wurde der Fahrer des Fords mittelschwer verletzt. Er musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. An den beiden Fahrzeugen der Beteiligten entstand jeweils Totalschaden. Sie waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Kreisstraße war für die Dauer der Unfallaufnahme, bis kurz nach 20.00 Uhr, gesperrt.

Andreas Kuttruff, Führungs- und Lagezentrum

