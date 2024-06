Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Person nach Schlägerei schwer verletzt - Zeugen gesucht

Hamm - Rhynern (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, 02. Juni 2024, gegen 01:15 Uhr kam es auf dem Festgelände des Schützenvereins Rhynern zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Beteiligten, bei der ein 25-jähriger Festbesucher aus Hamm im Gesicht verletzt wurde. Nach einer verbalen Auseinandersetzung entwickelte sich eine Schlägerei und der 25-Jährige wurde aus einer Gruppe Jugendlicher / junger Heranwachsender heraus in das Gesicht geschlagen. Die Gruppe entfernte sich anschließend vom Festgelände in unbekannte Richtung. Der 25-Jährige wurde mit dem Rettungswagen einem Krankenhaus zugeführt, in dem er stationär behandelt wird. Die flüchtige Tätergruppierung wird laut Zeugen wie folgt beschrieben: etwa 17 bis 20 Jahre alt, alle dunkel gekleidet, südländisches Erscheinungsbild. Die Tat soll sich auf dem Festgelände zwischen dem Festzelt und den Toiletten ereignet haben. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Hamm unter 02381-916-0 oder per E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (ab)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell