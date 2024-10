POL-RBK: Bergisch Gladbach - Lenkrad aus BMW gestohlen

Burscheid (ots) - Am gestrigen Montagmorgen (30.09.) wurden der Polizei zwei Einbrüche in Firmengebäude an der Industriestraße sowie in ein dazugehöriges Firmenfahrzeug gemeldet. Gegen 07:05 Uhr hatte ein Mitarbeiter eine aufgebrochene Tür in einem Rolltor sowie eine eingeschlagene Scheibe eines Ford Transits festgestellt, welcher auf dem Firmenparkplatz geparkt ...

