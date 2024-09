Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Polizeieinsatz in Boizenburg

Boizenburg (ots)

Am 06.09.2024 gegen 19:00 Uhr kam es im Stadtgebiet Boizenburg zu einem Polizeieinsatz. Eine Hinweisgeberin meldete eine circa 15- köpfige Personengruppe hinter einem Supermarkt in der Dr.-Alexander-Straße. Eine männliche Person aus dieser Gruppe habe einen pistolenähnlichen Gegenstand in der Hand gehalten und diesen herum gezeigt. Daraufhin verlegten umgehend drei Streifenwagen zum Einsatzort. Vor Ort wurde die Personengruppe durch die eingesetzten Polizeibeamten festgestellt und kontrolliert. Eine 18- jährige deutsche männliche Person aus der Gruppe übergab den Beamten eine Soft-Air-Pistole. Des Weiteren wurden bei der anschließenden Durchsuchung seiner Person verschiedene Betäubungsmittel in nicht geringer Menge fest- und sichergestellt. Weiterhin wurden Utensilien aufgefunden und sichergestellt die auf den Verdacht des Handels von Betäubungsmitteln schließen ließen. Bei einer anschließenden Durchsuchung der Wohnung des Tatverdächtigen wurden weitere Gegenstände festgestellt, welche gegen das Waffengesetzt verstoßen könnten. Es handelt sich um mehrere Messer, ein Schwert sowie eine weitere Soft-Air-Waffe. Alle Gegenstände wurden zunächst sichergestellt. Gegen den Beschuldigten wurde eine Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz sowie des Besitzes von und des Handels mit Betäubungsmitteln gefertigt.

