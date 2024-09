Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Wohnungsbrand in Rostock Lichtenhagen

Rostock (ots)

Am Freitag, den 06.09.2024 erhielt die Polizei gegen 17:50 Uhr Kenntnis von einem Wohnungsbrand im Bereich der Husumer Straße in Rostock. Von dort hätten Hinweisgeber die Feuerwehr über einen ausgelösten Heimrauchmelder und eine stärkere Rauchentwicklung im dritten Obergeschoss informiert. Vor Ort bestätigte sich, dass eine Wohnung des dortigen Mehrfamilienhauses in Brand geraten war. Durch die umgehend eingeleiteten Löschmaßnahmen der Berufsfeuerwehr Rostock konnte ein Übergreifen auf weitere Wohnungen verhindert werden. Der 57-jährige deutsche Wohnungsinhaber der brandbetroffenen Wohnung erlitt schwere Verletzungen. Er wurde zunächst mit einem Rettungswagen in das Universitätsklinikum Rostock verbracht. Von dort wurde er später mit einem Rettungshubschrauber in eine Fachklinik für Brandverletzungen nach Lübeck verbracht. Weiterhin wurde ein 53-jähriger deutscher Bewohner verletzt, welcher über der unmittelbar brandbetroffenen Wohnung wohnt. Dieser wurde zunächst mittels Drehleiter durch die Feuerwehr von seinem Balkon geborgen und anschließend mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation in das Universitätsklinikum Rostock verbracht. Weitere Bewohner mussten nicht evakuiert werden. Zur Schadenshöhe können derzeit noch keinen Angaben gemacht werden. Nach ersten Erkenntnissen könnte ein technischer Defekt eines Akkus brandursächlich gewesen sein. Durch die Polizei wurde der Brandort beschlagnahmt und ein Strafverfahren wegen des Verdachtes einer fahrlässigen Brandstiftung eingeleitet. Die Kriminalpolizei übernimmt die weiteren Ermittlungen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell