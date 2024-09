Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Zwei verletzte Personen nach Abbiegeunfälle

Lübz/Brüel (ots)

Bei zwei Verkehrsunfällen am Mittwoch bei Lübz und Brüel sind zwei Personen teils schwer verletzt worden.

Der erste Unfall ereignete sich gegen 11:15 Uhr auf der L17 zwischen Passow und Diestelow. Hierbei verlor eine 65-jährige Autofahrerin beim Abbiegen die Kontrolle über ihr Fahrzeug und stieß in der Folge erst mit einem Transporter und dann mit einem Straßenbaum zusammen. Die 65-Jährige klagte über Schmerzen im Rücken und Steißbereich und wurde zur weiteren Untersuchung und Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Insgesamt wird der Sachschaden auf etwa 17.500 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Zu einem weiteren Unfall kam es gegen 15:00 Uhr auf der B192 zwischen Blankenberg und Warin. Ein 54-jähriger LKW-Fahrer beabsichtigte nach links abzubiegen und stieß dabei mit dem PKW eines 68-Jährigen zusammen, der ihn in diesem Moment überholte. Der Autofahrer wurde dabei leicht verletzt und folglich mit einem Krankenwagen in ein Krankenhaus gebracht. Während der Bergung- und Rettungsmaßnahmen musste die B192 für etwa eine Stunde voll gesperrt werden. Anschließend konnte der Verkehr halbseitig an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. Der Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

Bei beiden Unfällen dauern die Ermittlungen zur Unfallursache an, wobei Fehler beim Überholvorgang nicht ausgeschlossen werden können.

