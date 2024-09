Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Versuchte Brandstiftung - Polizei sucht Zeugen

Schwerin (ots)

Durch einen aufmerksamen Zeugen konnte ein Feuer rechtzeitig entdeckt und ein größerer Schaden verhindert werden. Die Polizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise.

Ein Hinweisgeber habe am gestrigen späten Nachmittag auf einem Parkplatz einer Kleingartenanlage an einem Fahrzeug ein kleines Feuer entdeckt und es kurzerhand gelöscht. Ein Schaden am Fahrzeug ist nach derzeitigem Kenntnisstand nicht entstanden. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dem Vorfall, der sich gegen 17:00 Uhr Vor dem Wittenburger Tor ereignete, aufgenommen und bittet um weitere Hinweise zum Geschehen. Beobachtungen zum Zeitpunkt des Vorfalls und zu verdächtigen Personen können bei der Polizei unter der Telefonnummer 0385/5180-2224 gemeldet werden.

