Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hockenheim/ Rhein-Neckar-Kreis/ BAB 6: A6 nach Unfall auf 2 Spuren in Richtung Heilbronn gesperrt - PM 1

Hockenheim/ Rhein-Neckar-Kreis/ BAB 6 (ots)

Um kurz vor 13 Uhr ereignete sich am Mittwoch auf der BAB 6 auf der Höhe des Hockenheimrings in Fahrtrichtung Heilbronn ein schwerer Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr im stockenden Verkehr ein Sprinter einem LKW mit Kippmulde mit deutlich erhöhter Geschwindigkeit hinten auf. Der Fahrer des Sprinters musste verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. Derzeit wird von einem schweren Verletzungsbild ausgegangen. Zwecks Unfallaufnahme sind der rechte und der mittlere Fahrstreifen gesperrt. Mit einer Beeinträchtigung des Verkehrs wird gerechnet.

