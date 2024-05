IM-MV: Presseeinladung: Bauministerium unterstützt Generalsanierung des Theaters Vorpommern

Schwerin (ots) - Innenminister Christian Pegel übergibt am Freitag an den Bürgerschaftspräsidenten Egbert Liskow jeweils einen Zuwendungsbescheid in Höhe von 10.000 Euro für die Sanierung des Spielplatzes an der Karl-Krull-Grundschule und für die Neuerrichtung des Kinderspielplatzes am Hummelweg. Medienvertreterinnen und -vertreter sind dazu herzlich eingeladen. ...

mehr