IM-MV: Presseeinladung: Christian Pegel übergibt Fördermittel für zwei Kinderspielplätze

Innenminister Christian Pegel übergibt am Freitag an den Bürgerschaftspräsidenten Egbert Liskow jeweils einen Zuwendungsbescheid in Höhe von 10.000 Euro für die Sanierung des Spielplatzes an der Karl-Krull-Grundschule und für die Neuerrichtung des Kinderspielplatzes am Hummelweg.

Termin: Freitag, 17. Mai 2024, 11 Uhr

Ort: An der Krull-Schule, Neunmorgenstraße, 17489 Greifswald

Die Spielplätze werden mit großen Geräten zum Klettern, Rutschen und Schaukeln ausgestattet. Ergänzt werden sie durch ein Karussell, eine Wippe und ein Balancierseil. Ein neu angelegter Weg soll den Zugang auf die Spielplätze erleichtern. Neue Sitzgelegenheiten, Abfallbehälter und Fahrradbügel sowie eine Beleuchtung und eine Zaunanlage werden installiert.

