POL-RBK: Bergisch Gladbach - Navigationsgerät aus VW gestohlen

Wermelskirchen (ots) - Am Donnerstag (03.10.) informierte die Bewohnerin eines Einfamilienhauses die Polizei, nachdem sie gegen 15:30 Uhr einen Einbruch in ihr Zuhause festgestellt hatte. Bislang unbekannte Täter haben offenbar eine Terrassentür aufgebrochen und sich so gewaltsam Zugang in das Gebäude an der Friedhofstraße verschafft. In mehreren Räumen ...

