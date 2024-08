Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Trickbetrüger geben sich als Handwerker aus und erbeuten Brieftasche - Zeugen gesucht

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am gestrigen Samstag, gegen ca. 14:00 Uhr klingelten zwei unbekannte männliche Personen in der Karlsruher Straße in Schwetzingen und gaben sich gegenüber dem lebensälteren Hauseigentümer als Mitarbeiter der Stadtwerke aus, welche die Rauchmeldeanlagen des Hauses prüfen müssten.

Die zwei Personen verwickelten den gutgläubigen 90-Jährigen und dessen Ehefrau anschließend in ein Gespräch, hantierten an einem Rauchmelder herum und entwendeten hierbei, in einem günstigen Moment, die auf dem Wohnzimmerregal abgelegte Brieftasche sowie diverse Hausschlüssel des 90-jährigen Mannes. Kurz danach verließen die Täter das Haus der Geschädigten. Nach Bemerken des Diebstahls wurde dann die Polizei verständigt.

Die unbekannten Täter können wie folgt beschrieben werden:

- beide ca. 30-40 Jahre alt, ca. 180 cm groß, dunkle Haare, einer der Täter war auffallend schlank, der weitere Täter eher kräftig von der Statur.

Die weiteren Ermittlungen werden nun durch die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Mannheim geführt. Zeugen oder mögliche weitere Geschädigte, die Personen mit der gleichen oder ähnlichen Legende in ihre Wohnung gelassen haben und bei denen Wertgegenstände entwendet worden sind, werden gebeten sich unter der Rufnummer des kriminalpolizeilichen Hinweistelefons: 0621/174-4444 oder beim örtlich zuständigen Polizeirevier Schwetzingen, unter der Telefonnummer: 06202/288-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell