POL-MA: Mannheim: Mann beschießt Nachbarn mit Paintball-Waffe

Am Samstagnachmittag gegen 16.30 Uhr meldete ein Anwohner in der Fröhlichstraße, dass er soeben von einem Nachbarn aus einem gegenüberliegenden Haus mit Hartplastikkugeln aus einer schwarzen Schusswaffe beschossen worden sei. Er sei auf dem Balkon gesessen und die Kugeln hätten ihn glücklicherweise verfehlt. Bereits in der Vorwoche sei es zu einem gleichgelagerten Fall gekommen. Vor Ort konnte der Geschädigte den Balkon zeigen, von dem aus die Geschosse abgefeuert wurden und eine griffige Personenbeschreibung des Schützen abgeben. Nach entsprechender Verifizierung wurde die Wohnung eines 38-Jährigen mit einem richterlichen Durchsuchungsbeschluss durchsucht. Hierbei konnten eine Paintball-Waffe und die dazugehörenden Plastikkugeln aufgefunden und beschlagnahmt werden. Der Schütze sieht nun einer Anzeige wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung und eines Verstoßes gegen das Waffengesetz entgegen. Die Ermittlungen werden vom Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt geführt.

