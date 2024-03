POL-PB: Brand von zehn Mülltonnen auf Schulhof

Paderborn (ots) - (md) am Montagabend kam es zu zwei Einbrüchen in Hochparterre-Wohnungen in Paderborn. Unbekannte brachen am Montagabend (04.03.2024, zwischen 17:45 Uhr und 19:40 Uhr) durch ein Küchenfenster in eine Hochparterre-Wohnung an der Pontanusstraße in Paderborn ein. Der oder die Täter durchwühlten die gesamte Wohnung und flohen in unbekannte Richtung. Der Gesamtsachschaden liegt bei rund 3.600 Euro. An ...

