POL-PB: Einbrüche in Paderborn - Polizei sucht Zeugen

Paderborn (ots)

(md) am Montagabend kam es zu zwei Einbrüchen in Hochparterre-Wohnungen in Paderborn.

Unbekannte brachen am Montagabend (04.03.2024, zwischen 17:45 Uhr und 19:40 Uhr) durch ein Küchenfenster in eine Hochparterre-Wohnung an der Pontanusstraße in Paderborn ein. Der oder die Täter durchwühlten die gesamte Wohnung und flohen in unbekannte Richtung. Der Gesamtsachschaden liegt bei rund 3.600 Euro.

An einer Hochparterre-Wohnung am Steinheimer Weg in Paderborn kam es ebenfalls am 04.03.2024 zu einem Einbruch. Der oder die Täter verschafften sich durch eine Terrassentür Zutritt und stahlen Bargeld. Der Schaden liegt bei rund 1.250 Euro.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge an den Tatorten oder in der Nähe beobachtet? Wer kann sonst Angaben machen? Hinweise nimmt die Polizei in Paderborn unter der Telefonnummer 05251 306-0 entgegen.

