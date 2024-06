Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Geeste-Groß Hesepe - Sachbeschädigung durch Farbschmierereien von verfassungswidrigen Symbolen

Geeste-Groß Hesepe (ots)

Bereits Ende Mai, in der Nacht von Freitag auf Samstag, 31.05.-01.06.2024, und ebenfalls im Tatzeitraum von Freitag, 07.06.2024, bis Montag, 10.06.2024, ist es in Geeste im Ortsteil Groß Hesepe jeweils zu Farbschmierereien an der Zufahrt zu einem Betriebsgelände gekommen. Dieses befindet sich im Außenbereich der Gemeinde Geeste, in Höhe der Kreuzung der Süd-Nord-Straße und der Ulmenstraße. Unbekannte Täter besprühten die dort angebrachten Schilder und eine Schranke u. a. mit Hakenkreuzen und SS-Runen in schwarzer und roter Farbe. Wiederholt fanden die Taten also an den zurückliegenden zwei Wochenenden statt. Zeugen, die Hinweise auf den/die Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0591-870 oder 0591-87444 bei der Polizei zu melden. Die Ermittlungen hat der zentrale Kriminaldienst in Lingen übernommen. /hue

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell