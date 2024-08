Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Zeugenaufruf zu erheblicher Verschmutzung der Fahrbahn durch Diesel im Bereich Wirges - Montabaur - Moschheim - Auffahrt B255

Wirges/Montabaur (ots)

Am Sonntag, 18.08.2024 um 09:20 Uhr wurde hiesiger Dienststelle durch mehrere Verkehrsteilnehmer eine längere Dieselspur von Wirges (Dr. Wodrich-Straße) über die Ortslage Montabaur (Am Alten Galgen) bis zur Auffahrt auf die B255 in FR Rennerod bei Moschheim gemeldet. Auf der gesamten Strecke konnten an mehreren Stellen größere Mengen Diesel auf der Fahrbahn festgestellt werden. Die aufwändige Reinigung der Fahrbahn wurde in Auftrag gegeben.

Zeugen, die Hinweise zu dem Verursacher geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Montabaur telefonisch unter der Rufnummer 02602 9226 0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell