Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Männer gehen Zigarettenautomaten an - Polizei stellt zwei Tatverdächtige

Löhne (ots)

(jd) Anwohner der Weihestraße hörten in der Nacht zu Mittwoch (10.7.), gegen 3.00 Uhr einen lauten Knall. Als sie draußen nach der Ursache sahen, bemerkten sie zwei Männer an einem Zigarettenautomaten. Der Automat wies massive Beschädigungen auf und die Anwohner verständigten umgehend die Polizei. Die wenige Minuten später eintreffenden Polizeibeamten stellten zwei Personen fest, die über eine Fußgängererhöhung zur Wibbeltstraße rannten. Auf die Aufforderung der Beamten, stehen zu bleiben, reagierten beide nicht, sondern stiegen auf zwei Fahrräder, die an der Wibbeltstraße standen und fuhren in Richtung Tichelbrink. Dort konnten die Beamten einen der beiden Männer stellen.

Bei ihm handelt es sich um einen 37-jährigen Löhner. Der zweite Tatverdächtige ließ sein Rad zurück und versuchte, durch angrenzende Gärten zu flüchten. Auf einem Grundstück gelang es den Beamten, auch ihn zu stellen. Bei der zweiten Person handelt es sich um einen 40-jährigen Mann aus Bad Oeynhausen. Beide wurden vorübergehend dem Herforder Polizeigewahrsam zugeführt.

Bei den Männern wurden diverse Werkzeuge, aber auch Reizgase sowie Messer festgestellt. Alle Gegenstände wurden durch die Beamten sichergestellt. An dem Automaten entstand ein Sachschaden im mindestens dreistelligen Bereich. Unter anderem brachen die Tatverdächtigen die Steuereinheit aus dem Automatengehäuse heraus. Die 37 und 40 Jahre alten Männer müssen sich nun wegen schweren Bandendiebstahls und dem Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion verantworten.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell