POL-OE: Wohnungseinbruch in Fretter

Olpe (ots) - Unbekannte Täter entwendeten am späten Donnerstagabend (06.06.2024) einen Motorroller in der Kortemickestraße. Das Zweirad der Marke Piaggio war von seinem Besitzer vor dem Haus abgestellt worden und hatte einen Wert im unteren dreistelligen Eurobereich. An dem Fahrzeug war das Versicherungskennzeichen 185 LFG angebracht. Hinweise nimmt die Polizei in Olpe unter der Tel.-Nr. 02761 9269-0 entgegen ...

