Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Unfallfahrer unter Alkoholeinfluss

Wenden (ots)

Am Samstag (08.06.2024) ereignete sich um 20:20 Uhr ein Unfall auf der L905 in Wenden. Ein 25-jähriger Autofahrer hatte die Straße aus Hünsborn in Fahrtrichtung Wenden befahren. Kurz vor dem Wendener Ortseingang verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, geriet von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Verkehrszeichen. Im Verlauf der Unfallaufnahme erhielten die Beamten Hinweise darauf, dass der 25-Jährige unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte diesen Verdacht. Daraufhin wurde der Mann für die Entnahme einer Blutprobe zur Polizeiwache gebracht. An Fahrzeug und Verkehrszeichen entstand ein Gesamtschaden im mittleren vierstelligen Eurobereich.

