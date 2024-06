POL-OE: Autofahrer alkoholisiert

Olpe (ots) - Am Sonntag, den 09.06.2024, um 01:24 Uhr, ereignete sich auf der L512 im Bereich Olpe-Sondern ein Verkehrsunfall mit Schwerverletzten. Zur Unfallzeit befuhr ein 24-Jähriger Olper mit seinem PKW die L512 in Richtung Olpe. Im Kurvenbereich, kurz vor dem Kreisverkehr Sonderner Kopf, geriet er aus bisher ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr. Dort kam es zu einem Frontalzusammenstoß mit dem PKW eines ...

