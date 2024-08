POL-PDMT: Obererbach - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Bad Marienberg (ots) - Am 19.08.2024 in der Zeit von 11:34 Uhr bis 12:05 Uhr wurde ein vor dem Netto-Markt Bad Marienberg (Jahnstraße 9a) abgestelltes schwarz-blaues Pedelec (Mountainbike) der Marke "FLYER" durch Unbekannt entwendet. Sachdienliche Hinweise zur Tat bitte an die Polizei Hachenburg unter 02662-9558-0 oder pihachenburg.wache@polizei.rlp.de. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Hachenburg Telefon: ...

