POL-PDMT: Diebstahl eines Freischneiders

Hundsangen (ots) - Am 19.08.2024 um 22:15h wurde der Polizei Montabaur eine Schlägerei auf der Kirmes in Hundsangen gemeldet. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass eine Personengruppe in Streit geriet und es infolgedessen zu einer wechselseitigen Körperverletzung zwischen zwei Personen kam. Beide wurden durch Faustschläge im Gesicht leicht verletzt. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Montabaur Pressestelle ...

