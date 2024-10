Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Cabrio-Dach aufgeschnitten

Euskirchen (ots)

Im Zeitraum von Mittwoch (9. Oktober), 20 Uhr bis Donnerstag (10. Oktober), 7.30 Uhr haben Unbekannte ein Cabriolet in der Straße In den Benden in Euskirchen beschädigt.

Das Dach des Pkw wurde mit einem Messer aufgeschnitten. Das Messer konnte auf dem Fahrersitz festgestellt und sichergestellt werden.

Aus dem Pkw wurden zwei Jacken und ein Adapter im mittleren dreistelligen Euro-Bereich entwendet.

Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

