POL-EU: Dieseldiebstahl auf Rastplatz

Euskirchen / Schleiden / Kall (ots) - Drei unbekannte Männer versuchten sich am Mittwochnachmittag (16.10 Uhr) in ein Einfamilienhaus in der Hardtstraße im Stadtgebiet Euskirchens Zutritt zu verschaffen. Dafür versuchten sie, die Haus- und Terassentür aufzuhebeln. Eine 95-jährige Bewohnerin bemerkte dies und störte die Einbrecher, indem sie auf sich aufmerksam ...

