Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: 95-Jährige vertrieb Einbrecher - Weitere Tageswohnungseinbrüche

Euskirchen / Schleiden / Kall (ots)

Drei unbekannte Männer versuchten sich am Mittwochnachmittag (16.10 Uhr) in ein Einfamilienhaus in der Hardtstraße im Stadtgebiet Euskirchens Zutritt zu verschaffen.

Dafür versuchten sie, die Haus- und Terassentür aufzuhebeln.

Eine 95-jährige Bewohnerin bemerkte dies und störte die Einbrecher, indem sie auf sich aufmerksam machte.

Die Personen ergriffen daraufhin die Flucht.

In Kall-Wallenthal verschaffte sich in der Voißeler Straße am Mittwoch in der Zeit von 10.15 bis 12 Uhr ein oder mehrere Unbekannte über die rückwärtige Tür gewaltsam Zugang zu einem Einfamilienhaus. Es wurde Bargeld gestohlen.

In der Zeit von 6.30 bis 17.10 Uhr wurden in Wohnungen in Schleiden-Ettelscheid in der Straße Niederfeld sämtliche Schränke, Kommoden und Regale nach Diebesgut durchwühlt. Neben diversen Schmuck, wurde auch Bargeld entwendet.

In allen Fällen hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell