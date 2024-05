POL-HS: Mobiltelefone aus Pkw entwendet

Übach-Palenberg-Marienberg (ots) - Am 5. Mai (Sonntag) meldete ein Zeuge gegen 17.30 Uhr einen auf der Straße In der Schley abgestellten Pkw, an dem eine Seitenscheibe eingeschlagen war. Ob etwas gestohlen wurde, konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht gesagt werden. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

