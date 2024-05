Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Hausbrand

Übach-Palenberg-Frelenberg (ots)

Kurz vor Mitternacht kam es am Sonntag (5. Mai) zum Brand eines an der Geilenkirchener Straße gelegenen Wohnhauses. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet nach ersten Erkenntnissen zunächst ein Sofa in Brand. Der 37 Jahre alte Bewohner brachte sich nach Entdeckung des Feuers in Sicherheit und verließ das Gebäude. Die Flammen griffen auf weitere Räumlichkeiten über. Die verständigte Feuerwehr löschte die Flammen. Ein Hund, der sich noch im Haus befand, konnte nur noch tot geborgen werden. Die Kriminalpolizei versiegelte das Haus und hat die ersten Ermittlungen hinsichtlich der Brandursache aufgenommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell