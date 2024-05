POL-HS: Pressebericht vom 05.05.2024

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Übach-Palenberg - Diebstahl aus Pkw

Im Tatzeitraum Freitag, 03.05.2024, 18:30 Uhr bis 04.05.2024, 06:15 Uhr beschädigten bislang unbekannte Täter vier auf der Wurmtalstraße parkende Pkw. Sie verschafften sich offenkundig auch Zugang zum Fahrzeuginneren. Die Kriminalpolizei wurde mit den Ermittlungen betraut.

Geilenkirchen - Diebstahl eines Rollers

Im Tatzeitraum Samstag, 04.05.2024, 02:00 - 12:30 Uhr entwendeten unbekannte Täter einen Roller von einem frei zugänglichen Grundstück auf der Friedensburg. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf.

Wegberg Rath-Anhoven/ B57 - Verletzter Radfahrer

Am Samstag, 04.05.2024 gegen 13:40 Uhr, kam es auf der B57 zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 33jähriger Pkw-Fahrer aus Erkelenz übersah im Kreuzungsbereich B57/ Grambuscher Straße eine sich auf dem bevorrechtigten Radweg der B57 befindliche 67-jährige Radfahrerin aus Wegberg. Es kam zum Zusammenstoß in Folge dessen die Radfahrerin stürzte und sich an der Schulter schwer verletzte. Die Verletzte wurde mittels Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.

Übach-Palenberg - Einbruch in Wohnung

Im Tatzeitraum Samstag, 04.05.2024, 00:00 - 05:00 Uhr, drangen unbekannte Täter, durch Aufbrechen der Wohnungstüre, in eine Privatwohnung auf der Carolus-Magnus-Straße ein und entwendeten aus dieser einen Tresor mitsamt einer größeren Menge Bargeld. Die Kriminalpolizei übernahm die Spurensicherung vor Ort.

Erkelenz-Kückhoven - Containerbrand

Am Samstag, 04.05.2024, 18:30 Uhr brannte ein auf einem brach liegenden Grundstück befindlicher Baucontainer vollständig aus. Nach Angaben der an den Löscharbeiten beteiligten Feuerwehr kann eine Brandstiftung vorerst nicht ausgeschlossen werden. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen.

Übach-Palenberg - Pkw kommt von der Fahrbahn ab

Am Sonntag, 05.05.2024, 00:48 Uhr, verlor ein 20jährige Pkw-Fahrer, in Höhe der Ortsdurchfahrt Frelenberg, bei Regen nasser Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte etwa 120 Meter weiter in eine Mauer. Durch den Aufprall wurden der Fahrer als auch sein 19jähriger Beifahrer leicht verletzt. An Pkw und Mauerwerk entstand erheblicher Sachschaden.

