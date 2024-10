Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Streitigkeiten im Bus eskalierten

Kall-Urft (ots)

Ein 35-Jähriger aus der Gemeinde Kall hielt sich am Montag (8. Oktober) gegen 10 Uhr als Fahrgast in einem Bus auf, der im Schienenersatzverkehr von Kall nach Urft unterwegs war. Als der Busfahrer ein Fahrzeug überholte, ärgerte dies den 35-Jährigen so sehr, dass er den Busfahrer an der nächsten Haltestelle konfrontierte. In diesem Zusammenhang verhinderte der Mann das Schließen der Eingangstür des mit Fahrgästen besetzten Linienbusses, so dass dieser seine Fahrt nicht fortsetzten konnte. Gegen den 35-Jährigen wurde eine Anzeige wegen Nötigung im Straßenverkehr gefertigt. Einer der Fahrgäste, ein 25-Jähriger, verlor indes die Geduld und es kam zum Streit. Es kam zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung. Beide Männer müssen sich nun wegen eines Körperverletzungsdelikts verantworten.

