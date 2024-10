POL-EU: Licht-Test sorgt für mehr Sicherheit in der Dunkelheit

Euskirchen-Kreuzweingarten (ots) - In der Nacht vom 5. auf den 6. Oktober haben sich bislang Unbekannte in der Straße Am Schellberg Zugang zum Hausinneren verschafft. Dies taten sie über die Terrassentüre. Polizeibeamte konnten diverse Hebelmarken an der Tür feststellen. Die Einbrecher stahlen Gold, Schmuck und eine Uhrensammlung. Der Beuteschaden liegt im oberen vierstelligen Euro-Bereich. Die Ermittlungen durch die ...

