POL-EU: Einbrecher stahlen Gold, Schmuck und eine Uhrensammlung

Euskirchen (ots) - Ein Mann (55) war am heutigen frühen Montagmorgen (2 Uhr) stark alkoholisiert. Der Weilerswister fiel zwischen Bahnsteig und einem stehenden Zug in das Gleisbett. Er gab an, mit seinem Fahrrad nach Hause fahren zu wollen. Zum eigenen Schutz und zur Verhinderung von Straftaten wurde er in Gewahrsam genommen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von fast 2,7 Promille. ...

mehr