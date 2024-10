POL-EU: Betrunkener fiel zwischen Bahnsteig und stehendem Zug

Hellenthal (ots) - Am Samstag, 05.10.2024, gegen 14:50 Uhr, befuhr der 88jährige Mann aus Kall mit seinem Motorroller die K75 aus Rtg. Hellenthal in Rtg. Hönningen. Im gesperrten Baustellenbereich bremste er ab, verlor auf dem Schotter die Kontrolle über seinen Roller und stürzte. Mit schweren Verletzungen wurde er in ein Krankenhaus verbracht. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Euskirchen ...

mehr