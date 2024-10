Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Heißluftballon gerät in Stromleitung - hoher Sachschaden, keine Verletzten

Zülpich (ots)

Am Samstag, 05.10.2024, gegen 17:45 Uhr, wurde der Heißluftballon im Sinkflug von einer Windböe erfasst und dadurch in eine Stromleitung geweht. Im Anschluss geriet der Heißluftballon in Brand und wurde vollständig zerstört. Alle acht Insassen konnten diesen zuvor aber noch selbstständig verlassen und blieben unverletzt. Der Brand wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Zur Klärung der Unfallursache wurde die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung hinzugezogen. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca.100000 Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell