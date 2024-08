POL-LIP: Bad Salzuflen. Unterschlagung von Videospielen aus der Stadtbibliothek.

Lippe (ots) - Am Samstagmittag (24.08.2024) kam es gegen 13:25 Uhr auf der B239 "Am Zubringer" in Fahrtrichtung Herford zu einem Auffahrunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen. Ein 73-jähriger Autofahrer aus Minden fuhr mit seinem Mitsubishi auf drei an einer roten Ampel wartende Fahrzeuge auf. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war der Unfallverursacher abgelenkt, als ...

mehr