Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Auffahrunfall mit vier Verletzten auf der B239.

Lippe (ots)

Am Samstagmittag (24.08.2024) kam es gegen 13:25 Uhr auf der B239 "Am Zubringer" in Fahrtrichtung Herford zu einem Auffahrunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen. Ein 73-jähriger Autofahrer aus Minden fuhr mit seinem Mitsubishi auf drei an einer roten Ampel wartende Fahrzeuge auf. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war der Unfallverursacher abgelenkt, als er die haltenden Fahrzeuge zu spät bemerkte und trotz Notbremsung auffuhr. Durch den Aufprall wurden die wartenden Autos, ein Opel, ein Hyundai und ein Dacia, ineinander geschoben. Vier Personen erlitten leichte Verletzungen und mussten ärztlich behandelt werden. An allen beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 19.000 Euro, der Mitsubishi und der Opel waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Polizei bittet Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 05231 6090 zu melden.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell