POL-LIP: Detmold. E-Scooter-Fahrer unter Alkoholeinfluss verunfallt.

In der Nacht zum Samstag (24.08.2024) verunfallte ein 26-jähriger E-Scooter-Fahrer gegen 00:30 Uhr an der Kreuzung Heidenoldendorfer Straße/Klingenbergstraße in Heidenoldendorf. Der Mann kam beim Rechtsabbiegen in die Klingenbergstraße ohne Fremdeinwirkung zu Fall und erlitt sturzbedingt leichte Verletzungen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest verlief positiv. Zudem gab der Fahrer an, am Vortag Cannabis konsumiert zu haben. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Ermittelt wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung mit Fahrunsicherheit infolge Alkoholgenusses.

