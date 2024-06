Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Eigentümer eines Mountainbikes gesucht, Täter auf frischer Tat ertappt

Rheine (ots)

Zeugen meldeten sich am Montagabend (10.06.) gegen 23.50 Uhr bei der Polizei, weil sie einen Fahrraddiebstahl am Bahnhof beobachtet hatten. Ein unbekannter Mann hantierte an einem Fahrrad, das direkt gegenüber dem Bahnhof an einem Fahrradständer abgestellt war und flüchtete damit.

Die eingesetzten Beamten leiteten sofort eine Nahbereichsfahndung ein. An der Marienstraße entdeckten sie dann das von den Zeugen beschriebene Mountainbike und auch den mutmaßlichen Täter. Der 29-jährige Neuenkirchener wurde vorläufig festgenommen. Die bisherigen Ermittlungen haben nicht zum Eigentümer des Fahrrades geführt. Es handelt sich dabei um ein weißes Mountainbike der Marke Rixe, Model Cross XC 100.

Die Polizei bittet den Eigentümer oder Personen, die diesen kennen, sich bei der Polizei in Rheine zu melden, Telefon 05971/938-4215.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell