POL-LIP: Detmold. Räuberischer Diebstahl von Backwaren.

Am Freitagnachmittag (23.08.2024) kam es gegen 17:40 Uhr zu einem räuberischen Diebstahl in einem Supermarkt am Hasselter Platz. Ein 16-jähriger Detmolder entwendete Backwaren im Wert von etwa 4 Euro und versuchte zu flüchten, als er vom Ladendetektiv angesprochen wurde. Der Jugendliche versteckte die Ware zunächst in seiner Umhängetasche und passierte den Kassenbereich, ohne zu bezahlen. Als der Ladendetektiv ihn daraufhin ansprach, versuchte der Tatverdächtige wegzulaufen. Der Detektiv konnte den Jugendlichen jedoch festhalten, wobei es zu einem Gerangel kam.

Die hinzugerufenen Polizeibeamten übergaben den 16-Jährigen nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in die Obhut seines Vaters. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

